Takiego show jeszcze w tej lidze nie było. Utytułowany trener patrzył ze smutkiem

Cegielski o rozwoju żużla

Cegielski długo rozwinął swoją wypowiedź o postępach dyscypliny. - Bardzo przyjemne, bo żużel na to zasługuje. Tworzymy ten sport od lat na takich legendach, dzisiaj mamy przyjemność gościć m.in. Marka. Kiedyś tego nie było. Musimy widzieć różnicę i nadążać za czasami, a czasy się zmieniają. Chcemy być wielką dyscypliną i to show też musi być robione na najwyższym poziomie. Nie mamy powodów, aby zazdrościć innym dyscyplinom, bo sportowo trudno być lepszym - skomentował ekspert.



- Odczuwamy to na co dzień. Nie do końca tolerują to na świecie, ale musimy robić swoje także pod względem organizacyjnym. Z dużą przyjemnością możemy powiedzieć, że w tych elementach radzimy sobie coraz lepiej, bo wzorców mamy wiele. Trzeba to wdrażać do naszej ukochanej dyscypliny - podkreślił.