Takiego mechanika ma tylko on! Szczere wyznanie znanego piłkarza

Widok siedmiokrotnego reprezentanta Polski w parku maszyn nie jest żadną nowością. Pochodzi z Gorzowa (kibicuje Stali), żużlem interesuje się od dziecka, ale kilka lat temu jeszcze bardziej zaangażował się w ten sport, pojawiając się w boksach Kamila Brzozowskiego oraz Kacpra Gomólskiego. Ten pierwszy zakończył już karierę i szkoli młodzież . Gomólski natomiast wciąż jest czynnym żużlowcem i nie ukrywa, że Kownacki wspiera go mentalnie. - Każda jego wskazówka jest dla mnie cenną uwagą . On już dobrze czuje żużel, bo funkcjonuje w nim sporo czasu, a dodatkowo sam jest sportowcem, więc takie rady w parkingu są dla mnie bardzo wartościowe - przyznał zawodnik Startu w rozmowie z portalem sportowegniezno.pl.

Kownacki mówi o swojej żużlowej pasji

Wyżej wymieniony portal skontaktował się również z piłkarzem. - Żużel zawsze był we mnie. Wiem, jak ważne dla zawodnika jest wspieranie w parkingu i ja to w ten sposób widzę. Sam jestem sportowcem, wiem jaki stres i emocje towarzyszą podczas meczu, a dodatkowo znam Kacpra i wiem jakie emocje w nim buzują. Czasem więc po biegu wystarczy luźna rozmowa i już zawodnik wchodzi na zupełnie inny tryb - wyjaśnił Kownacki.



Piłkarz Werderu Brema był członkiem reprezentacji Polski m.in. podczas mundialu w Rosji (2018 rok). Zagrał tam w dwóch spotkaniach - z Senegalem (1:2) oraz Kolumbią (0:3). Po powrocie z mistrzostw opowiedział Dariuszowi Ostafińskiemu, jaka dokładnie jest jego rola w teamie Brzozowskiego. - Potrafię zrobić podstawowe rzeczy. Niepotrzebnie się nie wtrącam, ale robię, co mogę. Poza motocyklami zajmuję się sprawami organizacyjnymi, kieruję też busem, którym jeździmy na zawody - powiedział.