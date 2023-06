Takiego chcą go oglądać. Pracuje na nowy kontrakt

Jaimon Lidsey 2-3 lata temu był stuprocentowym kandydatem do awansu w szeregi najlepszych żużlowców świata . Został mistrzem globu juniorów i rok po roku sportowo szedł w górę. Mniej więcej w połowie sezonu 2021 jednak jakoś się zatrzymał. Gdzieś zagubił ten błysk, fantazję i polot. A to właśnie tymi cechami imponował jako junior, będąc podstawowym zawodnikiem Unii. Lidsey przestał być sobą na torze.

Minęło kilkanaście miesięcy i generalnie niewiele się zmieniło. Jaimon zarówno w sezonie 2022, jak i w pierwszej połowie tego aktualnego jechał po prostu słabo. Było to nieco zatuszowane, bo Unia i tak nie walczyła o złoto, a poza tym kiepskie wyniki Lidseya niwelowali inni, jak choćby Janusz Kołodziej. Fakty są jednak takie, że jeszcze w maju Jaimon był pierwszym "do odstrzału" w Lesznie po sezonie .

Zorientował się. Pracuje na to, by zostać

Ostatnie mecze ligowe to jednak inny Lidsey. Waleczny, odważny i przede wszystkim skuteczny. W piątek podczas starcia z Platinum Motorem Lublin był jednym z dwóch, może trzech zawodników Unii, którzy byli w stanie w jakikolwiek sposób przeciwstawić się gościom. On, Smektała i Ratajczak to były jedyne jasne punkty miejscowej drużyny . Przy czym Lidsey optycznie był najlepszy.

Czy zatem australijski zawodnik pracuje na nową umowę? Całkiem realne. Tym razem to jemu powinno bardziej zależeć, bo jest z rocznika 1999 i po sezonie 2023 zakończy wiek U24. Nie będzie już tak, że musi być w zespole. Teraz wszystko w jego rękach. I wygląda na to, że Lidsey bardzo wziął to sobie do serca. Pytanie, jak długo będzie w stanie utrzymać taką formę. Na razie to jest taki Lidsey, jakiego dawno nie widzieliśmy.