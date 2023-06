Takiego chcą go oglądać. Już mało kto wierzył

Jeszcze kilka lat temu zapewne każdy kibic powiedziałby: Smektała w 2023 roku robiący w lidze 15 punktów? Co w tym dziwnego? Otóż kariera tego zawodnika zdecydowanie lepiej wyglądała, gdy był on juniorem. Smektała jako młody chłopak wygrał praktycznie wszystko co można było wygrać, śmiało można nazwać go jednym z najbardziej utytułowanych juniorów w historii tej dyscypliny. Wiele trofeów zdobył po kilka razy. W pięć lat zwyciężył więcej niż większość żużlowców przez całą karierę.