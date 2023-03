Takie mecze nie mają sensu? Jednoznaczna opinia

- Nie jest pewne, że jak przyjdzie mecz ligowy, to będzie 10 stopni więcej. Widzimy, że z tygodnia na tydzień temperatura się zmienia. Trzeba być gotowym na każde warunki. Uważam, że jest sens jazdy w takiej temperaturze. W zeszłym roku pierwsza kolejka odbywała się przy 4 stopniach. Myślę, że jak w dzień będzie 12 stopni, a mecz jest o 20:30, to pod wieczór temperatura wyniesie około 5 stopni. Warto próbować startów i sprawdzać sprzęt w tych godzinach - stwierdził jednoznacznie Damian Ratajczak.

Upadł, bo brakuje mu jazdy

We wspomnianym sparingu Ratajczak zaliczył upadek, wynikający z jego błędu. Na całe szczęście reprezentantowi Fogo Unii Leszno nic się nie stało. Szkolny błąd spowodowany był brakami w jeździe.

- Trochę jazdy mi brakuje. Zanotowałem na sparingu upadek, ale jestem cały. Poodzierałem się tylko trochę. Do ligi mamy półtora tygodnia, więc myślę, że będę w pełni gotowy do startów. Mam zdartą skórę na lewej ręce, ale to normalnie w żużlu - skomentował Ratajczak.