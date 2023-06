Takie faktury wystawią za ostatni mecz. Co na to księgowa?

Jeśli drużyna zdobywa w meczu 40 punktów z bonusami, to klub musi mieć na wypłatę 280 tysięcy złotych. W Ekstralidze za punkt płaci się średnio 7 tysięcy. Fogo Unia Leszno w piątkowym meczu z Platinum Motorem Lublin zdobyła 42 punkty z bonusami. Klub jednak nie zapłaci za to ani 280, ani 295. Dla leszczyńskich działaczy to był, z różnych względów, najtańszy mecz ostatniej dekady.