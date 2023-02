Takie cuda przed wylotem do Hiszpanii. Znów to zrobili!

For Nature Solutions Apator to pierwsza polska drużyna, która zameldowała się w 2023 roku na torze. Żużlowcy z Grodu Kopernika trenowali na Motoarenie, a zdjęcia i filmiki opublikowali w mediach społecznościowych. To już nie pierwszy raz, kiedy torunianie jako pierwsi wyjeżdżają na tor. Co im to jednak da w trakcie rozgrywek?