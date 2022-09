Takich rakiet zazdroszczą im wszyscy! Dadzą im złoto?

1. Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów) - 2,774 pkt./bieg (83 pkt. | 3 bns. | 31 biegów)

Dla wychowanka gorzowskiej Stali to - przynajmniej na razie - ostatnie play-offy w barwach macierzystego klubu. Zmarzlikowi zależy więc na tym by godnie się z Gorzowem pożegnać. Na tę chwilę, również dzięki jego świetnej postawie (16+1 w pierwszym finale), Stal jest na dobrej drodze by sięgnąć nawet po złoto.