Taki widok cieszy kibiców. Gwiazdor zdrowieje w oczach

Tak wyglądają przygotowania duńskiego gwiazdora

Nie było mowy o końcu kariery

- Żużel to moje życie, to styl bycia - mówił szczerze Nicki Pedersen w serialu "To jest żużel", w którym po raz kolejny wyznał, że nie zamierzał kończyć kariery. Charakterny zawodnik podkreślał, że jego decyzji wcale nie chodziło o finanse, a zwyczajnie o chęć dalszej jazdy. - Oczywiście pieniądze w życiu są ważne, ale ciągle mam wielką chęć i motywację do dalszej jazdy.