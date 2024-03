Taki cios przed samym startem ligi. Klub straci duże pieniądze

Energa Wybrzeże Gdańsk i Lechia Gdańsk. Czy te wydarzenia da się połączyć?

Czy kibice będą mogli pojawić się na tych dwóch wydarzeniach? W dwóch miejscach jednocześnie oczywiście być nie mogą, w najbardziej optymistycznym scenariuszu muszą poświęcić przynajmniej połowę jednego spotkania, czyli albo wyjść z meczu Lechii wraz z gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, albo poczekać do końca i przyjechać na inaugurację Wybrzeża z dużym opóźnieniem. Mając na uwadze przerwy i doliczony czas gry, mecz Lechii może potrwać nawet do godziny 14:30 (żużel startuje o 14:00). Niemożliwy jednak wydaje się transport z gdańskiej Letnicy do centrum miasta przed godziną 15. Trzeba dojść do samochodu, wyjazd ze stadionu Lechii lub jego okolic zawsze jest trudny z powodu korków, a w niedzielę o tej porze kierowcy w Gdańsku od korków nie uciekną również na trasie . Spowolnienie ruchu będzie na najszybciej trasie (tunelem pod Martwą Wisłą). Kategorycznie możemy odradzić przejazd przez Młyniska i centrum miasta.

Dwie kibicowskie potęgi. Znów będą się bić o palmę pierwszeństwa



Wybierając rozwiązanie z obejrzeniem całego meczu Lechii i części Wybrzeża, raczej nie da się zdążyć wcześniej niż na ósmy wyścig (chyba że rozpoczęcie meczu zostanie przesunięte, albo dojdzie do przedłużających się przerw). Możliwy jest dojazd na dziesiąty, czy nawet na trzynasty wyścig. Nie ukrywajmy - dla kibica głodnego po zimie żużlowych emocji jest to słaba opcja. A niektórzy są fanatykami zarówno żużlowymi, jak i piłkarskimi.



Konkurencja w postaci Lechii jest ciosem dla Wybrzeża. Zazwyczaj na inauguracji ligi w Gdańsku pojawiało się około 4000 ludzi. Pokrywające się te wydarzenia mogą sprawić, że na stadionie żużlowym pojawi się 2000 lub 2500 kibiców. Będą to tysiące złotych straty dla klubu, zważywszy na to, że przecież nie wszyscy kibice zakupili przed sezonem karnet. Wielu preferuje bilety, co w pełnym weekendowych atrakcji Trójmieście, jest całkowicie zrozumiałe. Pierwsza przeszkoda pojawiła się już na inaugurację.