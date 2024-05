Taka przyszłość czeka gwiazdę pierwszej ligi. Będzie transferowy hit?

Jakby Sparta miała Kurtza...

Kurtz to absolutny numer 1 w pierwszej lidze. Niektórzy mówią, że taka Betard Sparta, jakby wymieniła takiego Taia Woffindena na Kurtza, to miałaby solidnego zawodnika drugiej linii na 7-8 punktów i miałaby większe szanse na rywalizację o złoto z Orlen Oil Motorem Lublin.

Oczywiście Kurtz do Sparty nie trafi ani teraz, ani potem. Jest natomiast duża szansa na to, że wróci do FOGO Unii Leszno (jego menadżerem i sponsorem jest prezes Unii Piotr Rusiecki), o ile ta utrzyma się w PGE Ekstralidze. Jeśli nie, to wjedzie do tejże Ekstraligi z INNPRO ROW-em Rybnik, którego zawodnikiem jest obecnie. Unia ma wolne miejsce za Bartosza Smektałę, prezes ROW-u jest w Australijczyku zakochany. Która z opcji zwycięży, czas pokaże.