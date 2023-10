Taka jest cena utrzymania w Ekstralidze. Klub dostał rachunek grozy

ZOOleszcz GKM Grudziądz utrzymał się w tym roku w PGE Ekstralidze. Zapłacił jednak za to straszliwą cenę. Niemiłosiernie obijana przez niemal wszystkich drużyna kosztowała krocie, a wielkiej satysfakcji nie dawała. W zasadzie to gdyby nie sensacyjna wygrana z Platinum Motorem Lublin to ten sezon w wykonaniu GKM-u byłby do zapomnienia. To zwycięstwo było wielką nagrodą dla kibiców i zawodników GKM-u i pozwoliło zapomnieć o tym, co było złe.