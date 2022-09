Tak Zmarzlik sięgał po tytuł mistrza świata

Sobotnia runda Grand Prix w Szwecji na zawsze przejdzie do historii polskiego żużla. Bartosz Zmarzlik miał w niej tylko pokonać Leona Madsena, by cieszyć się z trzeciego w karierze mistrzostwa świata. Nasz najlepszy żużlowiec misję wykonał z nawiązką, bo łyknął rywala na totalnym luzie, a następnie dorzucił jeszcze przeciwnikom w wielkim finale i wygrał całe zawody. Jak pieczętować tytuł, to tylko w takim stylu!