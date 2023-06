Tak zespół z elity stał się średniakiem. Przepis na katastrofę

PGE Ekstraligę rozegrali fatalnie

Awans do PGE Ekstraligi był dla Ostrowa wielkim sukcesem, ale sportowo okazał się wielką katastrofą. Drużyna została stworzona głównie z tych, którzy ten awans wywalczyli, a więc pierwszoligowców. To nie mogło dać sukcesu . Arged Malesa zakończyła ligę z zerowym dorobkiem punktowym, będąc w większości spotkań dosłownie zmiataną z powierzchni ziemi. Dopiero pod koniec sezonu były mecze, w których ostrowianie mieli szansę na jakieś punkty, ale ostatecznie ich nie zdobyli. Głównym błędem było przede wszystkim zbyt bierne i "grzeczne" działanie na rynku transferowym. Po przykładzie Wilków Krosno widzimy, że beniaminek musi się rozpychać, walczyć, zabierać zawodników rywalom . Tu nie może być miękkiej gry, a taką Ostrów pokazał w okresie transferowym przed PGE Ekstraligą. Potem w sezonie było widać tego efekty.

Znów złe transfery. Ten człowiek jest nieporozumieniem

Na sezon 2023 ściągnięto Tobiasza Musielaka i to było pomysłem dobrym, bo jakby nie patrzeć, 30-letni żużlowiec robi swoje. Miewa czasem wpadki, ale mało kto ich nie miewa. Generalnie jest czołowym zawodnikiem zespołu i nawet w trakcie ostatniego pogromu w Bydgoszczy był w stanie jako jedyny walczyć z polonistami na przestrzeni całego meczu. To jest ten dobry transfer Arged Malesy.



Ale jest też zły. Victor Palovaara to zupełny niewypał. Szwed wygląda jak człowiek, który w 1. Lidze znalazł się totalnym przypadkiem. Rok temu zwrócił na siebie uwagę podczas startów w Lokomotivie Daugavpils i w Ostrowie zadecydowali, że może będzie w stanie pomóc im po spadku. Pojechał w tym sezonie w kilku biegach i w zasadzie za każdym razem udowadniał, że do tej ligi się nie nadaje. Arged Malesa ma wielką dziurę w składzie.