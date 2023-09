Tak żegnają swojego kapitana. "Zmienić ulicę na jego nazwisko"

Tak Motor Lublin żegna Hampela

Hampel w sezonie 2023 uplasował się na osiemnastym miejscu w PGE Ekstralidze według średniej biegowej (1,934). W Motorze nigdy wcześniej nie miał tak wysokiej średniej. To najlepszy wynik byłego wicemistrza świata od... 2017 roku. - Jarek zostanie na zawsze w naszych sercach. To, co zrobił dla nas przez te wszystkie sezony, jest pełne podziwu - pisze w mediach społecznościowych Daniel.



Kibice raczej woleliby rozstać się z jednym z obcokrajowców (Fredrikiem Lindgrenem lub Jackiem Holderem). - Prezesie, oddaj nam Kapitana Hampela - komentuje Sebastian. - Jarek, dzięki za te lata, Kapitanie - podkreśla Mateusz. Wsparcie w sieci to nie wszystko. Na trybunach przy Alejach Zygmuntowskich również Hampel mógł liczyć na kapitalny doping. Dla tych kibiców słowo "kapitan" znaczy wiele.