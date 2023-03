Tak zawstydził kolegów. Wyglądali przy nim jak amatorzy

Arged Malesa chce szybko wrócić do PGE Ekstraligi i transfer Tobiasza Musielaka ma w tym pomóc. Na pierwszoligowych torach ten żużlowiec ma swoją uznaną markę i rokrocznie plasuje się w czubie klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi. Nic więc dziwnego, że są z nim wiązane spore nadzieje. I już od pierwszych treningów widać, że Musielak faktycznie może być strzałem w dziesiątkę. Choć akurat jeśli chodzi o porównanie go do kolegów z zespołu, to za bardzo nie ma jak tego zrobić, bo... część w ogóle nie wyjechała na tor.