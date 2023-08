Tak wynagrodzą odejście Przyjemskiego. Będzie wielki powrót?

Apator ma Kawczyńskiego. Lewandowski nie jest już potrzebny?

Para młodzieżowa For Nature Solutions KS Apatora nie zdobywa zbyt wielu punktów, po prostu jest najsłabsza w całej PGE Ekstralidze. W przyszłym sezonie może to się zmienić, bo uprawniony do jazdy w lidze będzie Antoni Kawczyński, czyli kolejny zawodnik pozyskany z zewnątrz (z Wybrzeża Gdańsk) i z dużymi papierami na jazdę. Dochodzą do nas głosy, że Lewandowski wcale nie musi kontynuować swojej kariery w Toruniu.



Klub chce go zostawić, ale na razie strony nie są blisko porozumienia odnośnie nowej umowy. Nie bez powodu pojawiły się pogłoski o zainteresowaniu Apatora innymi juniorami.