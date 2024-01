Tak wyglądają składy drużyn PGE Ekstraligi. Trzy prędkości. Motor Lublin najlepszy na papierze

Kibice już odliczają dni do startu PGE Ekstraligi. W marcu drużyny wyjadą na tor, a miesiąc później rozpocznie się ligowa rywalizacja. Tytułu mistrza Polski będzie bronił Platinum Motor Lublin, który zresztą jest zdecydowanym faworytem do wygrania ligi także w 2024 roku. Wystarczy popatrzeć na składy. Motor kupił w ostatnim oknie tylko jednego zawodnika, ale za to jakiego. O Wiktora Przyjemskiego biło się pół Polski, ale to Motor zgarnął utalentowanego 18-latka.