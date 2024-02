Tak wyglądają składy drużyn Metalkas 2. Ekstraligi. Transfery zmienią układ sił

Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia zmagań w Metalkas 2. Ekstralidze. Zanosi się na duże emocje - zarówno w walce o awans, jak i o utrzymanie. W tej chwili wygląda na to, że będzie to liga dwóch prędkości. Sporo jednak zmienić mogą transfery. Do wzięcia są m.in.: Kenneth Bjerre, Matej Zagar czy junior Maksym Borowiak. Nawet jedno wzmocnienie może wyraźnie poprawić notowania drużyny.