Tak wygląda żużel w Ukrainie. Te informacje mogą być szokiem

Choć żużel w Ukrainie popularny jest tak naprawdę jedynie w dwóch miejscach, to jednak od lat zawodnicy z tego kraju byli widoczni w zawodach międzynarodowych i przebijali się do składów polskich drużyn. Obecnie kraj pochłonięty jest wojną i ktoś mógłby pomyśleć, że nie ma mowy o zawodach żużlowych. Nic bardziej mylnego. W zeszłym roku odbyły się tam turnieje, a na sezon 2024 planowane są kolejne. To wielka sprawa, by utrzymywać normalność w tych nienormalnych czasach.