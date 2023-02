Tak wybrali kapitana. Drużyna była w szoku

Jeszcze rok temu o tej samej porze nikt w Gorzowie nawet nie zawracał sobie głowy tym, kto będzie sprawował funkcję kapitana w ebut.pl Stali . Doskonale w tej roli odnajdywał się Bartosz Zmarzlik, który pomimo młodego wieku potrafił zjednoczyć drużynę i sięgnąć z nią po worek medali drużynowych mistrzostw Polski. Niestety dla sympatyków czarnego sportu z województwa lubuskiego, trzykrotny najlepszy żużlowiec świata w listopadowym oknie transferowym postanowił zmienić klub i przeniósł się do Motoru Lublin. Oznaczało to nie tylko osłabienie się kadry wicemistrzów kraju, ale i także wybór zawodnika, który zastąpi wychowanka w tej odpowiedzialnej roli .

Tak naprawdę poważnych kandydatów było dwóch - Martin Vaculik oraz Szymon Woźniak. Pomimo dłuższego stażu drugiego z nich w Stali, opaskę zdecydowano się powierzyć bardziej doświadczonemu Słowakowi . Co ciekawe, cała drużyna wiedziała, że stanie się to przy okazji tradycyjnego przedsezonowego zgrupowania, jednak i tak została zaskoczona przez trenera, który postanowił poinformować o swoim wyborze w dość nietypowy sposób.

Tak Stanisław Chomski zaskoczył swoich podopiecznych

- Po skończonych zajęciach prowadzonych przez Jerzego Buczaka zawsze jest taka minuta relaksu. Wszyscy leżą wtedy na podłodze. Każdy sobie zamyka oczy i odpoczywa sobie na swój sposób. Akurat w Finlandii zawodnicy stali twarzą do ściany. Wykorzystując moment, delikatnie podszedłem do Martina. Wybiłem go troszkę z rytmu, kazałem mu być cicho i poprowadziłem go na środek sali. Nie wiedział kompletnie o co chodzi i wtedy mu powiedziałem, że został kapitanem - oznajmił Stanisław Chomski na antenie Radia Gorzów.