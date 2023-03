Tak wbił szpilkę koledze. Poszło o klęskę Manchesteru United

Historia została napisana na naszych oczach. 7:0 - to najwyższe zwycięstwo w historii rywalizacji Liverpoolu i Manchesteru United. Raz - w 1895 roku padł wynik 7:1. Tym razem "Czerwone Diabły" nie było stać nawet na honorowego gola. Taka klęska z odwiecznym rywalem musi boleć wszystkich kibiców United. W niedzielę dubletem popisali się: Cody Gakpo, Darwin Nunez i Mohamed Salah. Wynik ustalił rezerwowy Roberto Firmino.

Klindt zażartował z Jakobsena

Nowy kapitan Zdunek Wybrzeża - Nicolai Klindt nie ukrywa, że jest wielkim kibicem Liverpoolu. Kiedyś wspominał o tym choćby w wywiadzie dla naszego portalu. Duńczyk z tegorocznych wyników "The Reds" pewnie nie jest do końca zadowolony (piąte miejsce w Premier League), bo Jurgen Klopp za swojej kadencji przyzwyczaił fanów do regularnej walki o mistrzostwo Anglii.



W tym roku - Klindt i pozostali fani Liverpoolu - muszą zadowolić się tylko walką o TOP4, czyli o miejsce gwarantujące grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W niedzielnych "Derbach Anglii" piłkarze sprawili im jednak ogromną niespodziankę. Takiego pogromu nikt się nie spodziewał. - Czy są online fani United? - zapytał Duńczyk po końcowym gwizdku na Twitterze i w poście oznaczył trzy osoby. Jedną z nich był jego młodszy rodak Frederik Jakobsen. Żużlowiec ZOOLeszcz GKM-u nie pozostał mu dłużny i w komentarzu zamieścił tabelę Premier League, w której - mimo wysokiej porażki - lepsze położenie mają piłkarze Manchesteru United.