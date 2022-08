Tak walczyli o "łatwiejszego" rywala. Nikt nie chciał odpuścić

Starcie rozpoczęło się wybornie dla przyjezdnych z Wrocławia, którzy po wyrównanej pierwszej serii szybko odskoczyli przeciwnikom na osiem punktów i wydawało się, że są na autostradzie do zainkasowania trzech bardzo ważnych oczek.

W szeregach podopiecznych Dariusza Śledzia imponował zwłaszcza Tai Woffinden. Wielokrotny mistrz świata udowodnił zarazem, iż po kiepskim wejściu w sezon nie ma już u niego śladu. Brytyjczyk robił co chciał z liderami gospodarzy i zmierzał po pewny komplet punktów.

Niestety dla wrocławian, im dalej w las tym coraz bardziej do głosu zaczęli dochodzić torunianie. I tak oto status niepokonanego stracił na przykład wcześniej wspomniany Tai Woffinden. Ponadto na właściwe obroty w ekipie For Nature Solutions Apatora wskoczył między innymi Robert Lambert. Najlepszy żużlowiec U24 całej PGE Ekstraligi długo się rozkręcał, ale jak się w końcu dopasował, to zwyczajnie nie było na niego mocnych.