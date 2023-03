Tak walczą o kibica. Na koniec przekupią go kiełbasą?

Sezon ogórkowy w żużlu dobiegł końca. Nadchodzi to, co zawodnicy i kibice lubią najbardziej, czyli ściganie. Abramczyk Polonia to jedna z drużyn, która sprawdziła już nawierzchnię swojego domowego toru po zimowej przerwie. W ostatnim tygodniu w bydgoskim klubie wiele się działo. Wcześniej zorganizowano jeszcze krótki obóz integracyjny w Żninie, choć nie zabrakło tam też treningów i ważnych decyzji. Wybrano m.in. nowego kapitana drużyny. Opaskę po Mateju Zagarze przejął Duńczyk Kenneth Bjerre.

Przez żołądek do serca kibica?

Kibice w żużlu najbardziej lubią emocjonujące wyścigi. To fakt, z którym nie można nawet polemizować. Niezwykle cenią jednak również kontakt z samymi zawodnikami. Odebrano im to w pandemicznych czasach, bo wtedy zawodnicy musieli unikać fanów, by nie doszło do zarażenia. Kibice musieli zadowolić się oglądaniem swoich ulubieńców z trybun, bądź na ekranach telewizorów. Był przecież moment, kiedy żużlowe stadiony były całkowicie dla nich zamknięte.



W Bydgoszczy są otwarci na kontakt z kibicami. Gazeta Pomorska donosi, że przed rozpoczęciem sezonu planowana jest prezentacja drużyny i otwarty parking. Kibice będą mieli możliwość porozmawiania z zawodnikami, otrzymania autografów oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. To nie koniec atrakcji. Wspomniana gazeta poinformowała o możliwym grillu. Zapach kiełbasy może zachęcić fanów do przybycia na stadion. Przez żołądek do serca kibica?