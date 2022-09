Tak uciszył cały stadion. Ma złoto na wyciągnięcie ręki

Po znakomitym turnieju we Wrocławiu, tym razem Vojens zaserwowało nam detoks od efektownych mijanek. Zawody oglądało się jednak przyjemnie, ponieważ o odpowiednią atmosferę zabrali kibice którzy tłumnie wybrali się na stadion. Cegiełkę dołożyli również organizatorzy, skracając przerwy między biegami do minimum.

Ostatecznie wspomnieni wyżej Polacy bezproblemowo awansowali do półfinałów. Tego samego nie można niestety powiedzieć o Macieju Janowskim i Pawle Przedpełskim. Cały Wrocław łudził się, że po świetnym turnieju u siebie w domu odpali zwłaszcza kapitan Betard Sparty, lecz w Vojens stać go było jedynie na cztery punkty. Dokładnie z takim samym dorobkiem do Torunia wrócił żużlowiec For Nature Solutions Apatora.

Półfinały to już z kolei kolejny popis Zmarzlika oraz Dudka. Los tak chciał, że obaj spotkali się w jednym biegu i obaj też w pewnym stylu zameldowali się w najważniejszej gonitwie. Co prawda po nieudanym starcie troszkę musiał napocić się wicemistrz świata, jednak jego pojedynek z Jasonem Doyle’em zakończył się sukcesem.

W wielkim finale na polski duet czekali Robert Lambert oraz Leon Madsen. Zarówno Duńczyka jak i Brytyjczyka stać było na równą walkę tylko z Patrykiem Dudkiem. Bartosz Zmarzlik wystrzelił bowiem jak z procy i rywale tyle go widzieli. Wychowanek Falubazu męczył się zaś niemiłosiernie i dojechał do mety dla najgorszej dla sportowca czwartej pozycji.

Co ciekawe, dla 27-latka była to dopiero druga wygrana runda w tegorocznym cyklu Grand Prix. Wygrana, która przybliżyła go do trzeciego tytułu w karierze, ponieważ przewaga nad drugim Leonem Madsenem wzrosła właśnie do dwudziestu "oczek". Wystarczy więc teraz, że za tydzień w Malilli Polak uplasuje się wyżej od Duńczyka i w całym kraju będzie można otwierać szampany.