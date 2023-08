Tak Stal wjedzie do półfinału? Jeszcze nie wszystko stracone

Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych mała tabela wygląda tak, że najkorzystniejszy bilans (minus pięć punktów) ma For Nature Solutions Apator Toruń. Za ich plecami ze stratą sześciu punktów jest Fogo Unia Leszno, a dalej ebut.pl Stal Gorzów mając osiem "oczek" na minusie. W ciemno można założyć, że żadna z tych trzech drużyn nie wygra rewanżu. Do awansu w roli lucky losera potrzeba więc jak najlepszego bilansu małych punktów.

Motor i Sparta będą chciały sprawić rywalom prawdziwe lanie

Pisaliśmy już, że gdyby teraz uformować pary półfinałowe, to Betard Sparta i Platinum Motor Lublin trafiłyby na siebie już w półfinale. Byłby to przedwczesny finał, bo te dwa zespoły są w tym sezonie zdecydowanie najmocniejsze. Choć w obu klubach znają poczucie własnej wartości, to nikt nie chce ryzykować ewentualnego pojedynku na tym etapie rozgrywek.

W interesie obu drużyn jest więc wysoka wygrana w rewanżu. Jeśli Motor znacząco pokona Apator, a Sparta pewnie odprawi z kwitkiem Unię, to jest szansa, że oba zespoły będą mieć lepszy bilans niż Włókniarz, który podejmie u siebie zdziesiątkowaną Stal. I tutaj otwiera się furtka dla gorzowian, bo przy dobrym układzie jest szansa, że do awansu mogą wystarczyć nawet 40 punktów zdobyte w Częstochowie.

A to już całkiem realny scenariusz w obliczu kontuzji Andersa Thomsena. Martin Vaculik i Szymon Woźniak są w stanie w dwójkę zdobyć 25-27 punktów. Do tego jest rozpędzający się junior Oskar Paluch wyglądający z meczu na mecz coraz lepiej. Dalej mamy nieobliczalnego Oskara Fajfera, który w rundzie zasadniczej zdobył w Częstochowie co prawda tylko 5 punktów, ale to było w kwietniu, a od tego czasu mocno rozwinął skrzydła.

Trener Stanisław Chomski ma więc podstawy do tego, aby mimo trudnej sytuacji budować w drużynie optymizm. Tym bardziej, że Włókniarzowi w tym roku średnio wiedzie się na własnym torze. Problemy ze spasowaniem się do nawierzchni to chleb poprzedni gospodarzy. Inna sprawa, że jeśli gorzowianom udałoby się w takim zestawieniu personalnym wywalczyć awans do półfinału, to taki wyczyn można byłoby okrzyknąć mianem prawdziwego majstersztyku.

