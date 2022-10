Jeszcze nie tak dawno rozegrany dziś turniej nazywany był drużynowymi mistrzostwami Europy juniorów. Od niedawna w zawodach mogą brać jednak udział zawodnicy do lat 23. W teorii miało to ukrócić dominację Polaków, lecz jak to wygląda w praktyce przekonaliśmy się w niedzielne popołudnie. Nasza reprezentacja nie zamierzała bowiem odpuszczać i do utalentowanych młodzieżowców dokoptowano mającego sezon-marzenie Dominika Kuberę. Gdy do tego dodamy zawody zorganizowane w Tarnowie, czyli obiekcie dobrze im znanym, powstała mieszanka wybuchowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Biało-czerwoni znajdowali się na prowadzeniu od początku do samego końca. Juniorom zresztą wiodło się na tyle dobrze, że wspomniany wyżej Dominik Kubera wystąpił dopiero w biegach nominowanych. Co prawda w pewnym momencie do podopiecznych Rafała Dobruckiego zbliżyła się Dania, lecz gdy przyszło co do czego, to Mads Hansen i spółka musieli przełknąć gorycz porażki i zadowolili się srebrnym medalem. Brąz powędrował do Brytyjczyków z gwiazdą zawodów - Danielem Bewleyem na czele.