Tak się bawi reprezentacja Rosji. Nie zabrakło znanego z wojny symbolu

Na zdjęciu widzimy spore grono zawodników. Jest Renat Gafurow, który w ostatnim czasie pełni funkcję zarówno zawodnika, jak i trenera. Widzimy także Władimira Borodullina, Ilję Czałowa, Denisa Gizatullina czy Jewgienija Sajdullina. Większość grupy to zawodnicy bardzo młodzi. Wyglądają, jakby właśnie byli w trakcie jakiegoś zgrupowania.

Nie sam fakt organizacji tego spotkania jest największym skandalem. Działacz na zdjęciu ma plastron z przerobioną datą 2022 na Z022. Jak wiemy, ta litera to znak putinowskiej propagandy, coś porównywalnego do swastyki. Renat Gafurow zaś ma na sobie jeszcze koszulkę z Ostrowa.

Jeśli ktoś wątpił, to już nie musi

To zdjęcie daje niejako odpowiedź tym, którzy zastanawiali się czy można rozliczać rosyjskich żużlowców za to, co robi ich kraj. Mówiono, że nie są winni i oni wcale nie mają takich poglądów, jak Putin. Tymczasem całą grupa ze zdjęcia w jasny i przejrzysty sposób pokazała solidarność ze zbrodniarzem.

Co oczywiste, momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących tego zdjęcia. Większość jest w tym samym tonie: nigdy więcej tych ludzi w polskiej lidze. Inni mówią, że tych nie, ale tych których tu nie ma, ewentualnie mogliby obejrzeć. Jeszcze inni dodają, że reszta Rosjan myśli tak samo, tylko po prostu nie ma ich na zdjęciu.

Fakty są jednak takie, że decyzja o wykluczeniu Rosjan z polskiej ligi okazała się w stu procentach słuszną. Wielu z nich tylko na pokaz chciało odciąć się od swoich poglądów, ale w takich sytuacjach jak ta, wychodzi szydło z worka.