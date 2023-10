Tak rozprawił się z hejterami. Kibice go za to chwalą

Praca z dream-teamem do najłatwiejszych nie należy i coś o tym wie chociażby Paweł Piskorz. Menedżer Texom Stali otrzymał skład składający się z drugoligowych gwiazd, który miał w tym sezonie łatwo awansować do 1. Ligi Żużlowej. Zespół ostatecznie rzeczywiście otrzymał przepustkę na zaplecze PGE Ekstraligi po tym jak rozgromił w finale Ultrapur Start Gniezno, ale droga do play-offów wcale nie była usłana różami. W rundzie zasadniczej popularne "Żurawie" zaliczyły kilka porażek i w trakcie zmagań musiały ratować się między innymi transferem Krystiana Pieszczka.