Tak pożegnał się mistrz świata. Kibice wypomnieli mu jedno

Spadek Cellfast Wilków z PGE Ekstraligi oznacza odejście liderów. Andrzej Lebiediew przechodzi do Fogo Unii, a Jason Doyle do ZOOLeszcz GKM-u. Nie tylko Łotysz pożegnał się z kibicami z Krosna. W poście na Instagramie zrobił to również australijski mistrz świata. - Jestem załamany, że tak to się skończyło! - napisał żużlowiec. Pod postem są komentarze fanów - zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niektórzy wypominają mu... chęć zarabiania pieniędzy, zamieszczając symbol dolara.