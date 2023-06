Tak Polacy nabijają amerykańską kieszeń. Chodzi o grube miliony

Warszawa, Gorzów Wielkopolski i Toruń - w tych trzech miastach odbywają się w tym sezonie rundy żużlowego cyklu Grand Prix. Żaden inny kraj nie może pochwalić się taką liczbą turniejów. To jednak nie przypadek, że akurat polskim klubom organizatorzy chętnie powierzają organizację mistrzostw. Wszystko przez zawrotne koszty licencji, jakie działacze przelewają na rzecz amerykańskiego promotora mistrzostw.

Miliony stoją za rundami Grand Prix w Polsce

W sobotę odbędzie się kolejna runda cyklu. Tym razem gospodarzem będzie Gorzów Wielkopolski. Klub do spółki z miastem zapłacił promotorowi około 2,5 miliona złotych za jednoroczną licencję. Są to przybliżone stawki, bo szczegółowe cyferki są rzecz jasna objęte klauzulą poufności. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że czteroletni kontrakt Gorzowa z Discovery kosztuje ponad 10 milionów złotych.

Stolica województwa lubuskiego nie jest jednak wyjątkiem, bo podobne kwoty padają w przypadku pozostałych miast. Polski Związek Motorowy organizując rundę w Warszawie za licencję miał zapłacić 2 miliony . Tak w ogóle szacuje się, że Grand Prix na Stadionie Narodowym jest najdroższym turniejem w całym cyklu mistrzostw. Zakup praw to jedno. Do tego trzeba doliczyć gigantyczne koszty z organizacją całego przedsięwzięcia, czy wynajmem obiektu.

Warszawa to jednak wyjątkowe dla żużla miejsce. Ten turniej pozwala przebić się do świadomości kibiców, którzy na co dzień nie śledzą żużla. Na trybunach zasiada blisko 50 tysięcy widzów, a przed telewizorami grubo ponad pół miliona.