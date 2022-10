Zarobki Kryjoma przy gaży trenera SpecHouse PSŻ wypadają blado

Od razu trzeba wyjaśnić, że te 45 tysięcy, to nie jest żadna w fortuna. Przykładowo podajmy, że Tomasz Bajerski w sezonie 2021 kasował w drugoligowym SpecHouse PSŻ Poznań około 12 tysięcy. Jeśli pomnożymy tę kwotę przez 12 miesięcy, to wyjdzie 144 tysiące. Ponad trzy razy więcej niż zarabia Kryjom.

Zostańmy przy PSŻ i Bajerskim, bo jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w tym roku, trener ma dostać podwyżkę (ma zarabiać 15 tysięcy), co jest związane z awansem drużyny do pierwszej ligi. To już jest ten sam poziom sportowy, co Trans MF Landshut Devils, więc to już jest bardzo dobre porównanie. I z jednej strony mamy Kryjoma i jego 45 tysięcy, a z drugiej Bajerskiego, który po podwyżce będzie miał 180 tysięcy rocznie. Cztery razy więcej niż Kryjom.