Tak naśladuje wielkiego idola. Pójdzie w jego ślady?

Wspomniany sprzęt to jeden z nieodłącznych elementów wizerunku Pedersena w ciepłe, letnie dni . Duński trzykrotny mistrz świata chłodzi się w ten sposób przed kolejnymi biegami, bo temperatura w letnich miesiącach w połączeniu z emocjami i ognistym charakterem zawodnika może dać naprawdę mieszankę wybuchową. Stąd też żużlowiec praktycznie nigdzie nie rusza się bez charakterystycznego sprzętu, który choć jest mało foremny i wygląda niepraktycznie, służy mu od wielu lat. Jest jedynym zawodnikiem aż tak kojarzonym z tym urządzeniem.

Szybka Kontra. Czy to będzie zbawiciel? Może odmienić tę drużynę. WIDEO

Szybka Kontra. Czy to będzie zbawiciel? Może odmienić tę drużynę. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Złote dziecko idzie w ślady wielkiego mistrza Pedersena

Jeden z największych miniżużlowych talentów - Jacob Bolcho, wygląda na mocno zapatrzonego w doświadczonego i utytułowanego rodaka. On też już podczas zawodów na minitorze (jest zdobywcą Pucharu Europy 2023) chodzi z chłodziarką i także stoi z nią przy bandach, co robi sam Pedersen. Zapewne jest to jakaś metoda kopiowania zachowań mistrza. Pedersen choć kontrowersyjny, jednak jest jednym z najlepszych żużlowców w historii i pod względem osiągnięć sportowych może zdecydowanie stanowić wzór dla tak młodych ludzi.