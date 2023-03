Tak na niego działa mistrz świata. Już nie może się doczekać

- Pierwszą rzeczą, którą usłyszałem od Tony’ego Rickardssona zaczynając u niego pracować było to, że kiedy wchodzimy do parku maszyn, inni mają się nas już bać. To jest mentalność zwycięzcy. Wyjeżdża się do wyścigu po to, żeby go wygrać. Tego nikt oficjalnie nigdy nie mówił. Tony potrafił przed zawodami powiedzieć do nas „szykujcie się na wszystko, bo ja to jutro wygram lub skończę z drugiej strony płotu” – mówił w serialu To jest żużel. Jedziemy dalej Dariusz Sajdak, wieloletni mechanik Rickardssona. Teraz podobne poważanie oraz mentalność ma Bartosz Zmarzlik.