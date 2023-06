Tak mogą wyglądać pary w play-off. Hit na dobry początek

Sparta - GKM/Unia, Motor - Apator i Włókniarz - Stal. Tak mogą wyglądać pary ćwierćfinałowe w PGE Ekstralidze. Jeśli runda zasadnicza skończy się w takiej kolejności, to już na dzień dobry będziemy świadkami dużego hitu.

Włókniarz - Stal. To może być hit ćwierćfinału

To może być jednak trudna misja do wykonania, bo rozpędza się Motor Lublin, który w ostatnich kolejkach ma szansę pozbierać sporo punktów. Mistrzów Polski czeka wyjazd do Krosna, gdzie będą zdecydowanym faworytem. Szanse na wygraną podopieczni Jacka Ziółkowskiego i Macieja Kuciapy będą mieć także w spotkaniach na domowym torze przeciwko Stali i Włókniarzowi.