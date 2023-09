Tak mistrz świata zareagował na dyskwalifikację! Niespotykana sytuacja

Bartosz Zmarzlik został zdyskwalifikowany z Grand Prix Danii, ponieważ założył zły kevlar na kwalifikacje . Ponadto w tym samym kevlarze (co naturalne) wystąpił podczas wyboru numerów startowych. Nie było na nim koniecznego dla Discovery miejsca, krótko mówiąc - był niezgodny z regulaminem.

O dyskwalifikacji dowiedzieli się niedługo po kwalifikacjach

Bartosz Zmarzlik dowiedział się o dyskwalifikacji około dwie godziny po zakończeniu kwalifikacji. Do kibiców te informacje wyciekły na krótko przed samymi zawodami, na około 30 minut przed pierwszym wyścigiem.

Team Zmarzlika pozostawał na stadionie i walczył o to, by jednak w tych zawodach wystąpić. Jak się okazało - nieskutecznie. Bartosz Zmarzlik nie tylko został zdyskwalifikowany, ale musiał zapłacić 600 euro kary za kevlarowe uchybienie. Na nic się zdała jego obecność w parku maszyn praktycznie do ostatniej chwili. Władze pozostały nieugięte.