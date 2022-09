Tak łatwo jeszcze nie miał. W sobotę przypieczętuje tytuł?

Wiele wskazuje na to, że w najbliższą sobotę będziemy świadkami kolejnego historycznego wydarzenia w polskim żużlu. Bartosz Zmarzlik jest już bowiem o krok od wywalczenia trzeciego tytułu indywidualnego mistrza świata w karierze. Jeszcze nie tak dawno wydawało się iż do końca nie odpuści mu Leon Madsen przed którym była też domowa runda. Ta domowa runda zakończyła się jednak dla niego niepowodzeniem. Zupełnie inne wspomnienia z Vojens ma z kolei nasz najlepszy żużlowiec, bo dzięki arcyważnemu triumfowi właśnie uciekł on głównemu rywalowi na dwadzieścia "oczek".

PGE Ekstraliga nie jedzie, ale emocji nie zabraknie

Niedziela to wyjątkowo dzień odpoczynku dla klubów walczących o medale drużynowych mistrzostw Polski. Dowiemy się za to na przykład, kto awansuje do elity. Najpierw o godzinie 13:30 OK Bedmet Kolejarz postara się odrobić szesnastopunktową stratę z Poznania. Kilkanaście minut po ostatnim biegu w Opolu rękawice skrzyżują ze sobą Stelmet Falubaz Zielona Góra oraz Cellfast Wilki Krosno. Transmisje obu wydarzeń w Canal+ Sport 5.