Tak latają mistrzowie. Żona Artioma Łaguty chwali się kulisami podróży na Malediwy

Za Artiomem Łagutą kosmiczny sezon. 30-latek najpierw we wrześniu z Betard Spartą świętował zwycięstwo w PGE Ekstralidze, a kilka tygodni później w wielkim stylu pokonał Bartosza Zmarzlika w cyklu Grand Prix, zostając pierwszym mistrzem świata pochodzącym z Rosji. W tym roku wychodziło mu praktycznie wszystko. Nic więc dziwnego, że w nagrodę kibice wybrali go najlepszym żużlowcem rozgrywek. Jakby tego było mało, wrocławski klub zaoferował zawodnikowi nowy, trzyletni kontrakt.

Kilka dni po oficjalnym przedłużeniu umowy, Artiom Łaguta udał się w końcu na długo wyczekiwany i zasłużony urlop. Sportowiec wraz z rodziną tradycyjnie postanowił wybrać się na ukochane Malediwy. Na Instagramie pierwszymi zdjęciami pochwaliła się małżonka, Avelina. - Tak latają mistrzowie świata - pisze kibic Robert. - Wielu bezcennych i niezapomnianych chwil - życzy z kolei pani Anna.

Malediwy drugą miłością Artioma Łaguty

To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy 30-latek za cel wakacyjnej podróży obiera sobie akurat ten kraj. Dla zawodnika odwiedzenie rajskich wysp jest już jak przedsezonowy rytuał. Patrząc po wynikach z ostatnich lat, można dojść do wniosku, iż tamtejszy klimat mu służy. Ze słońca cieszy się również cała jego rodzina, co widać po zdjęciach na Instagramie.

Kto wie, być może w tym roku świeżo upieczony najlepszy żużlowiec globu spotka się ze swoim kolegą po fachu - Emilem Sajfutdinowem. Nowy nabytek eWinner Apatora Toruń także postanowił odwiedzić oblegany przez turystów kierunek.

