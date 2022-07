Tak łatają dziury po Zmarzliku. Tanio nie będzie

Stal Gorzów chce Oskara Fajfera

Z naszych informacji wynika, że gorzowianie mocno zabiegają o angaż Oskara Fajfera. Lider Startu Gniezno jest też w kręgu zainteresowań m.in. działaczy z Grudziądza, jednak jest duża szansa, że ostatecznie trafi do Stali. Miałby wejść w buty Bartosza Zmarzlika, czyli zastąpić wicemistrza świata w składzie i zająć miejsce drugiego Polaka.

Czy strony ostatecznie się dogadają? Jest na to duża szansa, bo rozmowy zmierzają w dobrą stronę. Stal będzie musiała jednak głęboko sięgnąć do kieszeni. Nie ma znaczenia, że mówimy o zawodniku z eWinner 1. Ligi. Polacy są w cenie, a tacy zawodnicy jak Fajfer warci na rynku są 500 tysięcy złotych za podpis pod kontraktem i 7 tysięcy złotych za punkt.

Stal walczy też Mateusza Cierniaka

Poza wszystkim Cierniak w Stali mógłby zakotwiczyć na lata, bo po skończeniu wieku juniora wskoczyłby na pozycję zawodnika do lat 24. Sporo do zaoferowania ma dla niego również gorzowski tor, który jest bardzo techniczny i rozwija zawodników.

Oczywiście nie wiemy, czy Cierniak skusi się na ofertę ze Stali, ale gdyby do tego doszło, to gorzowianie przynajmniej trochę odpłaciliby się Motorowi za transfer Zmarzlika. Znacząco pokrzyżowałoby to także plany lublinian, bo mówimy przecież o jednym z najlepszych polskich młodzieżowców.