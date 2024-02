Tak kuszą Zmarzlika. Do biletu lotniczego dołożyli coś takiego

Bartosz Zmarzlik chyba śni się działaczom ebut.pl Stali Gorzów po nocach. Gdy odchodził do Platinum Motoru Lublin dostał bilet lotniczy do Gorzowa datowany na październik 2023. Kiedy nie skorzystał i przedłużył kontrakt z Motorem o 2 lata, to ze Stali popłynął sygnał, że te dwa lata wykorzystają, żeby się przygotować na powrót Zmarzlika. Pierwszy krok właśnie został uczyniony. Jak Zmarzlik zobaczy zawodników Stali, to poczuje się dziwnie znajomo.