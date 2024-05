Tak jeździ człowiek, który chce zdetronizować Zmarzlika. Niemiec przeżył chwile grozy

W PGE Ekstralidze jeździ w kratkę, często ogląda plecy rywali, a działacze jego polskiego klubu ZOOleszcz GKM-u Grudziadz rwą włosy z głowy. Jednak w Grand Prix, to inny człowiek i jego Bartosz Zmarzlik powinien bać się najbardziej. Jason Doyle, to taki żużlowy „dr Jekyll i mr Hyde”. Po jego ataku w finale Kai Huckenbeck upadł tak nieszczęśliwie, że stracił wzrok. Na szczęście na chwilę. Mimo to lekarze nie zgodzili się na jazdę Niemca w powtórce.