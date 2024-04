Dwóch ostatnich beniaminków spadało z PGE Ekstraligi z hukiem. NovyHotel Falubaz Zielona Góra wydał jednak fortunę na gwiazdy, przyszli Jarosław Hampel i Piotr Pawlicki, a teraz dołożył kilka milionów na inwestycję, która ma pomóc w wygrywaniu domowych spotkań. To ma być klucz do utrzymania. Zawodnicy dostają do ręki narzędzie, którego wcześniej im brakowało. – To dla nas olbrzymi krok do przodu – przyznaje Hampel.