Tak drogiej drużyny jeszcze nie mieli. Pięciu milionerów w składzie

Włókniarz musi wyłożyć 5,5 miliona na podpisy

W przypadku Włókniarza stałe są jedynie kwoty za podpis. Leon Madsen w sezonie 2023 ma dostać 1,2 miliona złotych, Mikkel Michelsen 1,1 miliona złotych, Kacper Woryna i Jakub Miśkowiak po 900 tysięcy, a Maksym Drabik 800 tysięcy. Do tego trzeba dołożyć około 600 tysięcy na podpisy dla juniorów.

Od razu trzeba wyjaśnić, że te kontrakty, to nie jest żadne szaleństwo. Liderzy innych drużyn też mają takie stawki jak Madsen czy Michelsen. Dodatkowo tego drugiego Włókniarz wyszarpał Motorowi Lublin, więc musiał coś dołożyć. Woryna po dobrym sezonie zasłużył na podwyżkę. Poza tym miał oferty z innych klubów, a to podnosi cenę. To samo z Miśkowiakiem.