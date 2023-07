Tak chcieli załatwić Polaków. Były sukcesy i wizyty u prezydenta

Reprezentacja Polski start w wielkim finale ma już zapewniony. Wszystko dzięki temu, że nasz kraj jest organizatorem turnieju. Wcześniej odbędą się półfinały i baraż. Choć drużyna prowadzona przez trenera Rafała Dobruckiego zdecydowanym faworytem nie jest, to w kraju wszyscy wierzą, że kadra będzie w stanie nawiązać do najlepszych lat, kiedy cały świat patrzył na nas z zazdrością.

Od sezonu 2005 nasza reprezentacja wygrywała ten turniej aż siedmiokrotnie. Ta era związana jest m.in. z dwoma postaciami - Tomaszem Gollobem i trenerem Markiem Cieślakiem. Pierwszy przez lata ciągnął za uszy drużynę narodową. Kiedy było źle i beznadziejnie, to zawsze można było liczyć na mistrza świata z 2010 roku. Starty z orzełkiem na piersi tak bardzo go mobilizowały, że nawet kiedy nie szło mu w Grand Prix, to w Drużynowym Pucharze Świata i tak robił kapitalną robotę.

W 2017 roku odbyła się ostatnia edycja tego turnieju. Było to pokłosiem sukcesów Polaków. W pewnym momencie finały straciły na temperaturze, bo i tak z góry można było założyć sukces biało - czerwonych. Organizatorzy próbowali wyrównać siły. Najpierw obniżyli liczbę zawodników w drużynie z pięciu do czterech. Kiedy to nie pomogło, wówczas wymyślili nową formułę - Speedway of Nations, czyli nieoficjalne mistrzostwa świata par.