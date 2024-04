Tak chce pokazać Zmarzlikowi plecy! Inni już go podglądają

Mowa o nowej kierownicy do motocykla żużlowego. Artiom Łaguta do spółki z Rafałem Lewickim postanowili zainstalować nowinkę w motocyklu, którą testują przed startem nadchodzącego sezonu podczas imprez indywidualnych oraz sparingów.

Paweł Leończyk: Do pewnego momentu nasza taktyka przynosiła efekty. WIDEO

Paweł Leończyk: Do pewnego momentu nasza taktyka przynosiła efekty. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Silniki nie będą stanowiły dla niego różnicy

Ta nowinka to zupełnie inna kierownica. Ma inny uchwyt, który powinien dać komfort w jeździe. Nie czuje się tak dużych wibracji na motocyklu. Wyjeżdżając na tor czuję każdy silnik tak samo pod rękami. Zazwyczaj było inaczej i niektóre bardziej wibrowały, inne mniej. To zapewnienie komfortu i czucia silnika

Zdaniem Rosjanina z polskim paszportem nowa kierownica będzie w szczególności przydatna, kiedy będzie cieplej. Wówczas silniki będą inaczej pracować, a nowa kierownica przełoży się na lepsze prędkości na dystansie, choć już teraz trzeba przyznać, że Artiom Łaguta imponuje szybkością. Niemniej, do Bartosza Zmarzlika i tak mu nadal daleko.

Inni zawodnicy już go podglądają

Inni żużlowcy już zawiesili oko na Łagucie, co w szczególności widać przed meczami. Wysłannicy różnych teamów często przyglądają się motocyklowi byłego mistrza świata i niewykluczone, że jeśli tylko Łaguta u progu sezonu zanotuje kilka udanych występów, inni zawodnicy go splagiatują i podkradną rozwiązanie do swoich motocykli. Łaguta taki scenariusz przerabiał już wcześniej, podczas wprowadzania innych nowinek sprzętowych.