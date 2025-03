Tak chcą wykiwać milionerów z Częstochowy. Prosty plan 12-krotnego mistrza Polski

Plan INNPRO ROW-u Rybnik jest prosty i zakłada powrót do wielkiej formy Nickiego Pedersena i Maksyma Drabika. Domowy tor ma być robiony pod Duńczyka. - To dobry pomysł. Jeśli dostanie nawierzchnię twardą, jak stół, to może robić 12 i więcej punktów - mówi nam Paweł Piskorz, menadżer Texom Stali Rzeszów, w której Pedersen jeździł w sezonie 2024.

Nickie Pedersen ma być jedną lokomotywą, a drugą Maksym Drabik

Zasadniczo Piskorz przekonuje nas, że Pedersen w PGE Ekstralidze może być o wiele bardziej skuteczny niż w Metalkas 2 Ekstralidze, gdzie był zawodnikiem z TOP10. Właśnie z powodu torów. Te w Ekstralidze są bardziej wygłaskane, a więc idealne dla 47-latka, który już nie radzi sobie na wymagających nawierzchniach, ale na tych, które mu pasują wciąż szaleje.

Do 12 punktów Pedersena drugie tyle ma dołożyć Maksym Drabik. Trener Piotr Żyto mówi o nim wprost na klubowej stronie: - Mamy fajną nić porozumienia. Jemu zależy na tym, żeby ten sezon mu wyszedł. Chce udowodnić, nie tylko sobie, że 2024, to był wypadek przy pracy, że potrafi jeździć. I ja bardzo wierzę w to, że jemu się uda, że to zrobi. Powiem więcej, liczę, że będzie jednym z tych, co podbije ligę, że będzie robił takie wyniki, że nasza drużyna będzie wygrywała - przyznaje trener.

Maksyma Drabika ma też napędzać chęć odwetu na Włókniarzu Częstochowa

Żyto zwraca uwagę na to, że rok temu Drabikowi brakowało stabilizacji sprzętowej, bo żonglował silnikami. Wymienił też zespół mechaników. Do tego doszły problemy z płatnościami. Były poślizgi, co sprawiało, że nie miał czystej głowy. - W tym roku chce regularnie startować w Szwecji. To jest dobra wiadomość, to mu na pewno pomoże - dodaje Żyto. Reklama

W Rybniku bardzo też liczą na to, że Drabik będzie się chciał odkuć na Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa. Poprzedni pracodawca zalazł Drabikowi za skórę. Nakazał zawodnikowi zwrot ogromnych pieniędzy. Stanęło na ugodzie. Drabik musi zwrócić klubowi 50 tysięcy w ratach. W ROW-ie ma nadzieję, że w związku z tym zawodnik wystawi Włókniarzowi dużo większy rachunek.

Prosty plan. Trzeba jeszcze pokonać Włókniarza Częstochowa i Stal Gorzów

Dla ROW-u kluczowe będą mecze właśnie z Włókniarzem i ebut.pl Stalą Gorzów. Pierwsza drużyna została zbudowana za miliony, druga jest równie droga (choć dziurawa), ale obie są do ogrania. Jeśli beniaminek z Rybnika błyśnie w tych spotkaniach i dorzuci coś w domowych meczach ze Stelmet Falubazem Zielona Góra i Bayersystem GKM-em Grudziądz, to prosty plan zakładający utrzymanie zostanie zrealizowany.

Prezes Krzysztof Mrozek już po zamknięciu listopadowego okna transferowego, kiedy eksperci zaczęli się prześcigać w skreślaniu drużyny z Rybnika, mówił, że wierzy w ten zespół i w koncepcję, która urodziła się w jego głowie. Zresztą angażował wyłącznie tych zawodników, z którymi złapał dobry kontakt. Liczy, że się odwzajemnią, że wszyscy będą chcieli umierać za Rybnik. Bo 24 punkty Drabika i Pedersena nie załatwią sprawy. Pozostali będą musieli się dołożyć. Reklama

