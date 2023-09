Tak chcą pokonać hegemona. Sprytny plan

Jeszcze przed fazą play-off ostrowianie zainwestowali duże pieniądze w sprzęt. Inwestycja poczynili ci zawodnicy, którzy mieli największe problemy z prędkością u schyłku rundy zasadniczej. Ćwierćfinałowe starcie z ROW-em Rybnik oraz treningi przed półfinałami miały służyć dopasowaniu sprzętu na najważniejsze mecze sezonu. - Każdy z zawodników zdaje sobie sprawę, że to jest najważniejsza część sezonu. W kilku przypadkach zawodnicy zainwestowali w sprzęt. Szczególnie ci, którym brakowało szybkości pod koniec rundy zasadniczej. Mam nadzieję, że to przyniesie efekty, choć cofając się do meczu z Rybnikiem, to sytuacja wyglądała trudno ze względu na upadek, do jakiego doszło z udziałem Olivera Berntzona i Francisa Gustsa. Szwed był oba mecze kontuzjowany, a Francis podczas pierwszego meczu poobijany. W Rybniku zabrakło ich punktów właśnie. Jeśli zatem plan się ziści, a ostrowianie dograją sprawy sprzętowe, Falubaz może napotkać strome schody w półfinale. Napięta atmosfera może im pomóc Nie jest tajemnicą, że Enea Falubaz Zielona Góra zostanie po sezonie przemeblowany. Miejsce w zespole utrzymają tylko nieliczni. Kadrę zielonogórskiego klubu mają wzmocnić Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki oraz Nicki Pedersen. Z zespołem pożegna się Rohan Tungate, Luke Becker i prawdopodobnie Rasmus Jensen oraz Krzysztof Buczkowski. Ten ostatni wyznał ostatnio, że jest gotowy do walki w PGE Ekstralidze. W Zielonej Górze robi się coraz bardziej napięta atmosfera, bo zawodników chętnych do jazdy w klubie za rok jest więcej, niż miejsc w zespole. Ten czynnik może zadziałać na niekorzyść Falubazu. Jeśli jednak zawodnicy z Zielonej Góry utrzymają koncentrację, nie powinni mieć problemów z pokonaniem Arged Malesy Ostrowa.

