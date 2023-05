Mowa o absurdalnych regulacjach, których sensu nie rozumie zupełnie nikt. Mianowicie zawodnicy wypożyczeni z PGE Ekstraligi do 1. Ligi Żużlowej nie mogą startować równocześnie w rozgrywkach PGE Ekstraligi, przez co kluby zmuszone brać udział w tej lidze muszą posiłkować się dziwnymi, zagranicznymi wytworami.

Co jest w tych regulacjach tak absurdalne? Zawodnicy wypożyczeni z PGE Ekstraligi do 1. Ligi Żużlowej nie mogą brać udziału w Ekstralidze U-24, ale wypożyczeni z PGE Ekstraligi do 2. Ligi Żużlowej już tak. W drugą stronę - jeśli zawodnik jest wypożyczony z 1. Ligi Żużlowej do Ekstraligi i jest zgłoszony do DMP, może także startować w Ekstralidze U-24. Analogicznie wygląda sytuacja zawodników wypożyczonych z 2. Ligi Żużlowej do Ekstraligi.