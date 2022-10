Tajna broń GKM-u. Wszystko w rękach prezydenta Dudy

Dziś włodarze Cellfast Wilków Krosno mogą triumfować. Po wywalczonym awansie szturmem weszli na transferową giełdę i osłabili swoich potencjalnych rywali do walki o utrzymanie. Wyciągnęli z Leszna Jasona Doyle'a, a Krzysztofa Kasprzaka z Grudziądza. Niektórzy twierdzą teraz, że to właśnie GKM a nie Wilki są głównym faworytem do spadku.