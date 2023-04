Tajemniczy wpis prezesa. Oni mają już listę życzeń

Był to czarny tydzień w Ostrowie. Trzech żużlowców doznało kontuzji wykluczających z jazdy na kilka tygodni. Klub wydał komunikaty dotyczące stanu zdrowia zawodników i wydaje się, że najwcześniej do ścigania powinien wrócić Sebastian Szostak (złamanie wyrostków kręgosłupa L2 i L4). W jego przypadku mówi się o trzech tygodniach przerwy. Tobiasz Musielak (złamany obojczyk) chciałby wyjechać na tor jeszcze w kwietniu, a przerwa Victora Palovaary (złamanie kości nasadowej nadgarstka) potrwa 4-6 tygodni.

Arged Malesa będzie działać?

Drużyna może być w komplecie już na początku maja, ale punkty trzeba zbierać już teraz. Zwłaszcza że w czterech następnych spotkaniach aż trzy razy ostrowianie pojadą u siebie - z ROW-em Rybnik, ebebe PSŻ-em Poznań oraz H. Skrzydlewska Orłem. Ten czwarty mecz to wyjazd do Landshut. W pełnym składzie Arged Malesa mogłaby pokusić się co najmniej o trzy zwycięstwa. Teraz, kiedy zespół jest tak mocno osłabiony, nic nie jest takie pewne. A po porażce w Gdańsku (41:46) miejsca na potknięcia nie ma.

Prezes Waldemar Górski zwrócił się do kibiców na Facebooku. - My z trenerem pomysły mamy, jeśli tylko będzie zielone światło od właścicieli i sponsorów, to działamy - tak podpisał wspólne zdjęcie z Mariuszem Staszewskim, czym tylko podsycił spekulacje o ewentualnych wzmocnieniach. Kibice w komentarzach postanowili podpowiedzieć i przygotowali dla klubu... listę życzeń.

Szybka Kontra. Prezent na święta. Czy stać ich na cud? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Na zakupy do PGE Ekstraligi?

W komentarzach opublikowanych przez fanów Arged Malesy pojawiają się takie nazwiska jak Norbert Krakowiak, Francis Gusts, Matej Zagar czy Mateusz Szczepaniak. Z wymienionej czwórki do wzięcia od ręki jest Zagar. Aby pozyskać Gustsa, trzeba natomiast najpierw ustalić warunki wypożyczenia z Betard Spartą, a to do łatwych zadań nie należy.

Krakowiak i Szczepaniak z kolei są zawodnikami ZOOLeszcz GKM-u i w pierwszych kolejkach rywalizują o miejsce w składzie. W piątek Szczepaniak w meczu z Tauron Włókniarzem uzbierał dwa punkty z bonusem, więc trener Janusz Ślączka w piątek w Gorzowie skorzysta z Krakowiaka. Po trzeciej kolejce do zespołu dołączy Wadim Tarasienko, więc przynajmniej jeden zawodnik powinien dostać zgodę na odejście.



Norbert Krakowiak / Ewelina Włoch / Flipper Jarosław Pabijan

Francis Gusts / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan